Afganistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi öldü!
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Cani Hil ilçesine saldırması sonucu dört güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.04 Eylül 2018 Salı 13:10
Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların ilçe merkezine saldırması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, çatışmada dört güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, altısının yaralandığı, 21 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise ilçe merkezinin ele geçirildiği iddia edildi.
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