Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrine bağlı İspinbuldek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Afgan medyasına göre, Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, "İspinbuldek ilçesine bağlı Genç bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı." dedi. Ahmedi, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralıların İspinbuldek ve Kandahar hastanelerine sevk edildiğini kaydetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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