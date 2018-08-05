Afganistan'da bombalı saldırı! 3 NATO görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'nın doğusunda bir intihar bombacısının düzenlediği saldırı sonucu, devriye görevlisi 3 NATO servis üyesi hayatını kaybetti.

NATO Kararlı Destek Misyonu'nun açıklamasına göre, saldırıda 1 Kararlı Destek Misyonu servis üyesi, 1 ABD'li ve 2 Afgan askeri de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın Parvan eyaletinin başkenti Çarikar'da meydana geldiğini açıkladı.

Parvan eyalet valisinin sözcüsü Wahida Shahkar, intihar bombacısının rutin devriye gezen yabancı kuvvetleri hedef aldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.