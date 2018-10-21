Afganistan'da bombalı saldırı: 11 kişi öldü
Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil öldü.21 Ekim 2018 Pazar 11:51
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Maklani bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada, 11 sivilin hayatını kaybettiğini kaydeden Hogyani, olayın sivillerin, araçla Dere-i Momand bölgesinden Celalabad'e gelirken yaşandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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