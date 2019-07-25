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Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 5'i yaralandı

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

ANKARA (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
  1. Afganistan
  2. Nangarhar
  3. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani

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