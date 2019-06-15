Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü15 Haziran 2019 Cumartesi 15:19
KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda kanaat önderlerinden Lala Can hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın kanaat önderlerinden Lala Can'ın aracına yerleştirilen bombanın, vilayetin Samkaney ilçesinde patlatıldığını belirtti.
Saldırıda Can'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Tebessüm, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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