Afganistan'da bombalı araçla saldırı Gazne vilayetinde düzenlenen saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

ANKARA/KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban militanlarının Gazne vilayetinin Ab Band ilçesinde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi. Ab Band Kaymakamı Cuma Han Taraki, basına yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın ilçe merkezindeki kaymakamlık binası yakınında patladığını söyledi. Saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Taraki, 17 kişinin de yaralandığını belirtti. Taraki, saldırının etkisiyle kaymakamlık binasının da zarar gördüğünü aktardı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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