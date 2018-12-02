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Afganistan'da bombalı araç hazırlanırken patladı

Patlamada 37 Taliban militanı öldü

02 Aralık 2018 Pazar 13:50
Afganistan'da bombalı araç hazırlanırken patladı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 37 örgüt üyesi öldü.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, Kandahar'ın Maruf ilçesindeki Taliban eğitim kampında, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamada 37 militanın öldüğünü söyledi.

Azizi, militanların bomba yüklü aracı askeri üsse saldırmak için hazırladığını belirterek saldırıda çok sayıda militanın da yaralandığını kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:50
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