Afganistan'da bomba yüklü araçta patlama
Patlamada 5 Taliban üyesi öldü27 Aralık 2018 Perşembe 12:58
KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 örgüt üyesi öldü.
Gazne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deh Yak ilçesinde, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiği, 5 militanın öldüğü bildirildi.
Açıklamada, militanların, bomba yüklü aracı, Deh Yak kaymakamlık binasına yönelik saldırı amacıyla hazırladığı belirtilerek olayda örgüt üyelerinden yaralananlar da olduğu kaydedildi.
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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