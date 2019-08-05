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Afganistan'da bir polis 7 meslektaşını öldürdü

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
Afganistan'da bir polis 7 meslektaşını öldürdü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir polis memurunun meslektaşlarına ateş açması sonucu 7 polis hayatını kaybetti.

Afgan yetkililer, Şah Vali Kot bölgesinde bir polis memurunun 7 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü kaydetti.

Saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırganın kendilerine çalıştığını iddia etti.



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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
  1. Afganistan
  2. Kandahar
  3. polis memuru

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