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Afganistan'da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 ölü

30 Mart 2019 Cumartesi 19:02
Afganistan'da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander'deki Nuh Baba Lisesi'ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.

4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.

Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:02
  1. Afganistan
  2. Gazne

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