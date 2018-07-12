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Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:02
Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında çıkan çatışmada bir ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Çatışmada bir Afgan askerinin de hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Afgan askerlerinden yaralananların da olduğu kaydedildi. Ölen askerin kimliğinin şimdilik gizli tutulduğu ifade edildi. Afganistan'ın güneyinde yaklaşık bir hafta önce de bir ABD askeri öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:02
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