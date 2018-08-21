Afganistan'da bayram namazı esnasında Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına roketli saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bayram namazı esnasında Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına 12 roket atıldı.21 Ağustos 2018 Salı 11:44
Kabil Emniyet yetkilileri, saldırıların, bayramı namazı sırasında gerçekleştiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir eve yerleşen saldırganlar tarafından atılan roketlerden birkaçının NATO birliğini ve ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarına düştüğü bildirildi.
Saldırılarda 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken saldırganların etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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