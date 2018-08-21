Afganistan'da bayram namazı esnasında Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına roketli saldırı

Kabil Emniyet yetkilileri, saldırıların, bayramı namazı sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir eve yerleşen saldırganlar tarafından atılan roketlerden birkaçının NATO birliğini ve ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarına düştüğü bildirildi.

Saldırılarda 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken saldırganların etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.