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"Afganistan'da barış, bölge için hayati öneme sahip"

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva:- "Afganistan'da barış, bölge için hayati öneme sahip"- ABD'li Senatör Lindsay Graham, Pakistan'da temaslarda bulundu

20 Ocak 2019 Pazar 19:05
"Afganistan'da barış, bölge için hayati öneme sahip"

İSLAMABAD (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile bir araya gelen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, "Afganistan'da barış, bölge için hayati öneme sahip." dedi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Votel ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın Ravalpindi kentindeki Kara Kuvvetleri Karargahı'nda Pakistanlı ordu yetkilileriyle buluştu.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ilişkiler, jeostratejik konular ve bölgesel güvenlik gibi konular ele alındı. Bajva, görüşme sırasında "Afganistan'da barış, bölge için hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Bajva ayrıca, bölgede barışın sağlanması için Pakistan ordusunun elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Öte yandan, ABD'li Senatör Lindsay Graham da Pakistan'da temaslarda bulundu.

Başbakan İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile bir araya gelen Graham'ın ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Pakistan'ın, Afganistan'da barışın sağlanması için attığı adımlar hakkında bilgilendirilen Graham'a, Keşmir'de yaşananlar ve Hindistan ile ilişkiler de aktarıldı.

Graham, Afganistan konusunda atılan adımlar nedeniyle Pakistan'ı tebrik etti, bu konunun Trump yönetiminin de öncelikleri arasında yer aldığını iletti.

Votel ve Graham'ın ziyaretleri, bu hafta ABD'den Pakistan'a gerçekleşen üçüncü ziyaret oldu. İkiliden önce ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Pakistan'a gelmişti.

Göreve geldiği eylül ayından bu yana Pakistan'a beşinci defa gelen ve iki günlük ziyaretini uzatan Halilzad, buradaki temaslarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:05
  1. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel
  2. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
  3. Lindsay Graham
  4. Pakistan Başbakanı İmran Han
  5. Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureşi
  6. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva

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