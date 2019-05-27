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Afganistan'da bakanlık personel aracına bomba kondu!

Afganistan'da Hac ve Evkaf Bakanlığı çalışanlarını taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:08
Afganistan'da bakanlık personel aracına bomba kondu!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın Kabil'in Baraki bölgesinde patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, personeli taşıyan minibüs ile karşıdan gelen bir diğer aracın da hasar gördüğü aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin de olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:08
  1. Afganistan
  2. bombalı saldırı

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