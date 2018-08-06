Afganistan'da askeri üsse Taliban saldırısı: 40 ölü!

Afganistan, Çinartu İlçe Emniyet Müdürü Ahtar Muhammed, Taliban'a bağlı militanların askeri üsse saldırdığını ve saldırı sonucu 40 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi

ASKERİ ÜSSÜN ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

Bir kaç askerin yaralandığı saldırıda bazı askerlerden haber alınamadığını aktarıldı. Saldırıda Taliban militanlarından da ölen olduğunu belirtirken, Taliban tarafından da askeri üssün ele geçirildiği açıklandı.