Afganistan'da askeri üsse Taliban saldırısı: 40 ölü!
Afganistan'ın askeri üssüne saldıran Taliban militanları 40 askeri öldürdüğünü ve askeri üssü ele geçirdiklerini söyledi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:58
Afganistan, Çinartu İlçe Emniyet Müdürü Ahtar Muhammed, Taliban'a bağlı militanların askeri üsse saldırdığını ve saldırı sonucu 40 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi
ASKERİ ÜSSÜN ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI
Bir kaç askerin yaralandığı saldırıda bazı askerlerden haber alınamadığını aktarıldı. Saldırıda Taliban militanlarından da ölen olduğunu belirtirken, Taliban tarafından da askeri üssün ele geçirildiği açıklandı.
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