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Afganistan’da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
Afganistan’da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Kabil’de Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin girişinde intihar saldırısı gerçekleşti. Patlamanın askeri eğitim gören öğrenciler okuldan çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
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