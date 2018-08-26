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Afganistan'da ardı ardına üst düzey istifalar

Afganistan'da yaklaşık 2 hafta önce Taliban'ın Gazne kentine saldırması sonrası üst düzey güvenlik yetkilileri istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye iletti.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:16
Afganistan'da ardı ardına üst düzey istifalar

Afganistan'da yaklaşık 2 hafta önce Taliban'ın Gazne kentine saldırmasının ardından üst düzey güvenlik yetkilileri istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye sundu.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada,  Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, İçişleri Bakanı Veyis Bermek, Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Masum Estanikzey'in istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Gani'ye sunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Gani, Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Atmar'ın istifasını kabul etti, diğerlerininkini reddetti. Açıklamada, Atmar'ın yerine Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Muhib'in atandığı kaydedildi.

Atmar, yaptığı yazılı açıklamada, devlet yetkilileriyle arasındaki ciddi sorunlar nedeniyle istifasını verdiğini ifade etti.

Söz konusu istifaların, saldırının ardından ülke genelinde artan tepkiler nedeniyle geldiği belirtiliyor.

Taliban örgütünün yaklaşık 2 hafta önce Gazne vilayetine düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:16
  1. Afganistan
  2. Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar
  3. Cumhurbaşkanı Eşref Gani

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