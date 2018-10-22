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Afganistan'da Amerikan helikopterine saldırı!

Asya ülkesi Afganistan'ın Logar ilinde Taliban güçleri, ABD helikopterini düşürdü. Meydana gelen olayda ABD askerlerinin öldüğü iddia edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:31
Afganistan'da Amerikan helikopterine saldırı!

Taliban, Afganistan'da bir ABD helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı.

Hareketin sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada, Logar iline bağlı Harvar ilçesinin Naymati köyünde bir ABD helikopterinin düşürüldüğü ifade edildi.

Taliban'ın iddiasına göre, bugün sabah saatlerinde düşürülen helikopterde onlarca Kabil hükümeti ve ABD askeri öldü veya yaralandı.

Saldırıya dair ABD ve Kabil hükümeti kaynaklarından bir açıklama yapılmadı.

Harvar ilçesi, Afganistan'da Taliban'ın önemli güç merkezlerinden olan Gazni ilinin de kuzey sınırında yer alıyor

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:31
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