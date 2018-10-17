Afganistan'da Alman helikopterine saldırı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'dan Mezar-ı Şerif'e gitmekte olan, Alman ordusuna bağlı bir helikoptere ateş açıldı.

Alman Spiegel Online, CH-53 model helikoptere karadan hafif silahlarla ateş açıldığını açıkladı.

Ülkede Alman güçlerinin yoğun olarak varlık gösterdiği Mezar-ı Şerif bölgesine doğru uçan helikopterin, Taliban güçleri tarafından hedef alındığı tahmin ediliyor. Helikopterin isabet alıp almadığı bilinmiyor. Taliban'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Ateşe karşılık verildi

Alman yetkililer helikopterin yoluna devam ederek Mezar-ı Şerif'e iniş yaptığını belirtti. Uçus sırasında helikopterde Alman askerlerin de olduğu ve açılan ateşe karşılık verdikleri öne sürüldü.

Almanya'da NATO bünyesinde yaklaşık 1200 asker bulunuyor. Bunların Çoğu Mezar-ı Şerif'te iken az bir kısmı ise başkent Kabil'de konuşlu.