"Afganistan'da akan kanın durdurulması gerek"

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da akan kanın durdurulması gerektiğini söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen askeri operasyonlar sonucu yaşanan sivil kayıplarının kaygı verici olduğunu belirtti.

Taliban'a barışa katılması çağrısında bulunan Halilzad, gelecek yılın barış yılı olması için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Halilzad, Afgan halkının artık barış istediğini vurguladı.

Sivil kayıpları önlemek için çalışma yapacaklarını ifade eden Halilzad, ''Afganistan'da akan kanın durması için Taliban ile ateşkes yapılması lazım.'' dedi.

Öte yandan Halilzad, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için altıncı kez barış turuna çıktığını bildirdi.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.