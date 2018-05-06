Afganistan'da 8 kişi kaçırıldı
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde elektrik dağıtım şirketinde çalışan 7'si yabancı 8 kişinin Taliban militanları tarafından kaçırıldığı öğrenildi.06 Mayıs 2018 Pazar 15:30
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde elektrik dağıtım şirketinde çalışan 7'si yabancı 8 kişinin Taliban militanları tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Zabihullah Şuca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 7'si Hindistan, biri Afgan vatandaşı 8 kişinin, Baglan'ın Hoca Elvan bölgesinde Taliban militanlarınca kaçırıldığını söyledi.
Şuca, kaçırılanların serbest kalması için çalışma başlatıldığını belirtti.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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