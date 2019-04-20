Afganistan’da 5 saat süren çatışma bitti Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının yakınında şiddetli bir patlamanın ardından polis ve saldırganlar arasında 5 saat süren çatışma sona erdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının yakınında şiddetli bir patlamanın ardından polis ve saldırganlar arasında 5 saat süren çatışma sona erdi. Çatışmada 8 polis, 5 devlet memuru, 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan’da polis ve saldırganlar arasında 5 saat süren çatışma sona erdi. Polisin 3 saldırganı etkisiz hale getirdiği, çatışma 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

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