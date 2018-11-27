THY- Euroleague
0553 313 94 23

Afganistan'da 3 ABD askeri öldü

27 Kasım 2018 Salı 15:59
Afganistan'da 3 ABD askeri öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:59
  1. ABD
  2. Afganistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
    1. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    2. Manisa'da kazada ölen bisikletçiye veda
    3. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    4. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    5. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    6. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    7. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    8. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    9. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    10. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    11. Muğla'da sörf keyfi
    12. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    13. Samsun'da balık fiyatları
    14. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    15. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    16. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    17. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    18. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    19. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    20. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var