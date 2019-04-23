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Afganistan’da 23 Nisan coşkusu

Afganistan’ın başkenti Kabil’de savaşın yetim bıraktığı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

23 Nisan 2019 Salı 21:14
Afganistan’da 23 Nisan coşkusu

Afganistan’ın başkenti Kabil’de savaşın yetim bıraktığı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.


Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından gerçekleştirilen etkinlik Kabil devlet yetimhanesinde öksüz ve yetim çocuklarla düzenlendi. Kutlama törenine Türkiye Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Seyid Enver Sadat olmak üzere çok sayıda Türk ve Afgan yetkilinin yanı sıra yetimhanede kalan 300 çocuk katıldı.


Etkinliğin başında konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye sırasıyla Kabil YETKM Müdürü Abdullah Yegin, Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Seyid Enver Sadat çıktı. Konuşmaların ardından program, müzik dinletisi, şiir ve mektup okumaları, hikaye anlatımı, sirk gösterisi, spor müsabakaları ve çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğiyle devam etti.



Yetimleri elleriyle beslediler


Sahneye getirilen 23 Nisan pastası, resmi erkan tarafından kesilip çocuklara dağıtıldı. Son olarak yetimhanede kalan 300 çocuğa Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanan kıyafetler dağıtıldı. Ayrıca 23 Nisanın aynı zamanda kitap günü olması nedeniyle kitapseverler tarafından toplanan kitaplar da çocuklara hediye edildi.


Kürsüye çıkan Abdullah Yegin yaptığı konuşmada, “Atatürk, genç bir ülkenin kalkınması için sizin gibi çocuklardan beklentisi büyüktü. Çünkü, o, çocuklar bir ülkenin geleceği olduğuna inanırdı. Dolaysıyla bu günü çocuklar ve ulusal egemenlik günü olarak belirledi” ifadelerini kullandı.


Afganistan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Seyid Enver Sadat ise, “Türkiye ve Afganistan halkının dostluğu, yüzlerce yıl öncesine dayanarak, hem Atatürk ve Emanullah Han döneminde, hem de günümüzde devam etmiştir. Bu kardeşlik, Türkiye’nin Afganistan halkına eğitim, kalkınma ve birçok insani destekler çerçevesinde devam etmektedir” diye konuştu.


Türkiye Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, “Biz burada, Afganistan’da ne yapıyorsak, sizlerin iyiliği için yapıyoruz. Burada hiçbir beklentimiz yok bütün bu destek, bütün bu yardım kalpten gelen bir destek. Sizler istediğiniz müddetçe bizler burada bulunmaya, sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Ulu önder Atatürk, vizyoner, dünyaya bakışıyla, kişiliğiyle, 23 Nisan’ı hem Ulusal Egemenlik hem de siz çocuklara birer armağan bir hediye olarak sunmuştur. Bunun sebebi çok basit, siz çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Sizlere yapılan yatırımlar ülkelerin geleceğine, insanlığa yapılan yatırımlardır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 21:14
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