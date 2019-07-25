Afganistan’da 18 yılda 38 binden fazla sivil öldürüldü

ABD’nin 2001 yılında Afganistan’ı işgalinden günümüze kadar 18 yıldır süren istilasında 38 binin üzerinde sivil öldürüldü.

ABD’ye yönelik gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarının ardından NATO, Afganistan’ı İstikrarlı Özgürlük Operasyonu altında istila etti. İstilanın amacı El Kaide’yi yenmek, Taliban’ı iktidardan çıkarmak ve demokratik bir devlet oluşturmaktı. ABD’nin Afganistan’daki savaşta 2 bin 400’den fazla askeri personeli ve 3 bin 500’den fazla paralı askeri hayatını kaybetti. 20 bin Amerikan askeri yaralanırken yarısı İngiltere’den olmak üzere bin 100 müttefik askeri öldürüldü. Bu süre zarfında 38 binden fazla sivil, 58 binden fazla Afgan asker ve polisinin öldürüldüğü tespit edildi. Toplamda ise 111 binin üzerinde sivil, asker ve militan öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Rus işgali

Soğuk Savaş döneminde 1979’un Aralık ayında Sovyet 40. Ordusu, Afganistan’daki Halk Demokratik Partisi (PDPA) komünist hükümetini artan bir isyana karşı desteklemek için Afganistan’ı işgal etti. Afganistan ile Rusya arasındaki savaş Aralık 1979’da başladı ve Şubat 1989’a kadar devam etti. Savaş sırasında yaklaşık 15 bin Sovyet askeri ve yaklaşık 2 milyon sivil öldü.