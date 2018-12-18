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"Afganistan'da 17 yıllık savaşa son verme şansı ilk defa çok yüksek"

BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto:"Afganistan'daki savaşa müzakerelerle son verme şansı son 17 yılda ilk kez bu kadar gerçekçi"

18 Aralık 2018 Salı 00:00
"Afganistan'da 17 yıllık savaşa son verme şansı ilk defa çok yüksek"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Afganistan'daki savaşa müzakerelerle son verme şansının son 17 yılda ilk kez bu kadar yüksek olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Yamamoto, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki temasları değerlendirdi.

Afgan hükümetinin Cenevre'deki Afganistan Konferansı sırasında bir barış planı sunduğunu ve Taliban ile doğrudan müzakereler yürütecek bir heyet oluştuğunu belirten Tadamichi Yamamoto, ABD'nin de çeşitli taraflarla aktif görüşmeler yaptığını ifade etti.

Bir sonraki önemli adımın ise Afgan hükümeti temsilcileri ve Taliban'ın bir araya gelmesi olduğunu aktaran Yamamoto, ''Afganistan'daki savaşa müzakerelerle son verme şansı son 17 yılda ilk kez bu kadar gerçekçi.'' dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Konseyde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki terör saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Afganistan'a terörle mücadelesinde desteğini sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin 2001 yılından beri Afganistan'ın güvenliğinin sağlanmasına destek verdiğini belirten Sinirlioğlu, 2018-2020 yılları için Türkiye'nin Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'ne destek amaçlı 60 milyon dolar taahhütte bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Afganistan'a gerek ikili ilişkiler, gerekse NATO üzerinden destek vermeye devam edeceğini ifade eden Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yeniden yapılanma ve kalkınma yardımının en kapsamlı kalkınma programlarından biri olduğunu ve yardımlarının toplamının 1,1 milyar doları geçtiğini söyledi.

Ülke genelinde binden fazla projenin tamamlandığını anlatan Sinirlioğlu, Türkiye'nin ayrıca 2018-2020 yılları için 150 milyon dolarlık kalkınma yardımı taahhüt ettiğini, yaptırdığı 85 okulda ise şimdiye kadar 700 binden fazla Afgan öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 00:00
  1. Afganistan
  2. BMGK

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