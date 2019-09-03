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Afganistan'daki saldırı bilançosu arttı! 16 ölü 119 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yerleşim alanlarının yakınında patlatılan bomba nedeniyle ölülerin sayısı 16'ya yükseldi.

03 Eylül 2019 Salı 08:56
Afganistan'daki saldırı bilançosu arttı! 16 ölü 119 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevredeki birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 20.15) gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu ifade eden Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16, yaralı sayısının da 119'a yükseldiğini söyledi.

Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralıların çoğunun sivil olduğunu vurguladı.

Bölgede saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Rahimi, söz konusu yerleşkede bulunan 400 yabancının kurtarıldığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıklamıştı.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırı öncesi Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını ifade etmişti.
Anlaşma kapsamında ABD'nin 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üste bulunan 14 bin askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:56
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi
  4. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad

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