Afganistan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 15 Temmuz’u anma töreni düzenlendi.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) merkezinde, düzenlenen etkinliğe Türkiye Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan İş Bakanı Seyyid Enver Sadat, Afgan milletvekilleri, üniversite öğrencileri ve öğretmenleri ve birçok sayıda bilim adamı katıldı. Törende söz alan Kabil büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, darbe girişimi sırasında ve sonrasında, Afgan hükümetinin ve halkının desteğini hatırlatarak katkıları nedeniyle teşekkür etti. Konuşmasında darbe girişimini Türkiye’nin karşılaştığı en büyük terör saldırısı olarak nitelendiren Büyükelçi Ertuğrul, “Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde görülmemiştir” dedi.

Darbeyi girişimini gerçekleştirenlerin milletin temsil edildiği binaları hedef aldığını hatırlatan Ertuğrul, “Darbeyi gerçekleştirenler, TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve stratejik öneme sahip sayısız diğer hükümet binasını hedef almıştı. Ankara ve İstanbul’da darbe girişimini protesto eden yüzlerce sivil vurularak öldürülmüştür. 15 Temmuz Türkiye’nin demokratik seçimle gelmiş hükümetine ve milletin hür iradesine yönelik doğrudan bir saldırı olmuştur. Türk halkının kararlılık ve dirayetiyle demokratik haklarına olan güçlü bağlılığı, Türkiye’yi ve komşularını yıllarca istikrarsızlaştırabilecek darbe girişiminin bertaraf edilmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Afgan hükümeti darbeyi kınayan ilk kınayanlardandır”

Afgan hükümetinin Türk halkını yalnız bırakmadığını hatırlatan Ertuğrul, “Öte yandan Türk halkı demokrasiyi muhafaza etme arzusunda yalnız kalmamıştır. Afgan hükümeti, darbe girişimini kınayan ve olaylar sonrasında dayanışmasını sergileyenlerin en başında gelmiştir. Geçtiğimiz iki yıl zarfında tanıştığım ve bir kısmı bugün aramızda olan çok sayıda Afgan kardeşlerimiz de söz konusu gece Türkiye’de yaşananları, sabahın erken saatlerine kadar kaygıyla takip ettiklerini ve kardeşlik bağları besledikleri bir ülkenin refahı ve istikrarı için dua ettiklerini benimle farklı vesilelerle paylaştılar” diye konuştu.

"15 Temmuz FETÖ’nün oluşturduğu büyük tehdidi gözler önüne sermiştir" diyen Ertuğrul, "Esasen, 15 Temmuz’un tüm boyutlarıyla anlaşılabilmesi için FETÖ’nün on yıllar boyunca okul ve dershanelerden başlamak üzere oluşturduğu karanlık şebekenin ve evvelce gerçekleştirdiği eylemlerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. FETÖ, masumane kisvenin altında kurduğu okullarda genç beyinleri endokrine etmek suretiyle örgüt liderliğinin talimatlarını sorgusuz yerine getiren bir müritler grubu yetiştirmeye çalışmış, bunda kısmen başarılı olmuştur. Anılan okullardan mezun olan bazı kesimler, sınav sorularının çalınması suretiyle Türk devletinin en kritik kurumlarına yerleştirilmiş örgütün önünde engel gördüğü kişileri her türlü kumpasla bertaraf etmeye çalışmışlardır. Bu kişiler arasında, bürokrat, asker, polis, akademisyen, gazeteci ve sanatçılar dahi yer almıştır” ifadelerini kullandı.

Türk okulları tamamen yenilendi

Afganistan’da faaliyet gösteren FETÖ okullarının Maarif Vakfına devrinin tamamlandığını ve elden geçirildiğini kaydeden Ertuğrul, “Geçtiğimiz aylarda Herat’daki, Kandahar’daki ve Celalabad’daki Afgan-Türk Maarif Liselerini bizzat ziyaret ettim. Devralınan bazı yapılar ilk etapta o kadar öyle kötü durumdaydı ki harabe haldeki bu yapılarda özel eğitim verildiğine inanamadık. Şimdi anılan okullarda tüm altyapıyı elden geçiriyoruz. Ayrıca yerleşkelere yeni tesisler kuracağız ve yeni okullar açacağız. Türkiye Maarif Vakfı idaresindeki Afgan-Türk Maarif Okullarında yaşanan olumlu dönüşüme ve Türkiye’nin sözlerini yerine getirdiğine tanıklık ettikçe Türkiye’nin Afganistan’ın eğitim sektörüne angajmanının genişletilmesine ve derinleştirilmesine yönelik talebin de arttığını memnuniyetle görüyoruz. Türkiye olarak bu talebi yerine getirmeye bağlıyız. Bunu sadece Afganistan’da FETÖ’nün yol açtığı tehdidin sona erdirilmesine yönelik ortak amaçlarımıza hizmet ettiği için değil, kardeş Afgan halkıyla olan uzun vadeli ve tarihin sınamalarını başarıyla atlatmış gönül bağlarımızdan ötürü yapmaktayız” diye konuştu.

“En başından beri Türk halkının yanındayız”

Törende söz alan Afganistan İş ve Sosyal Güvenlik Bakanı Seyyid Enver Sadat, Afgan hükümetinin Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, “Afgan hükümeti, Afgan yetkililer ve tüm Afgan halkı, bu darbe girişimini en baştan kınayarak hem Türkiye devleti ve halkının yanında durdu. Bizim Türk halkıyla dostluğumuz derindir ve eskilere dayanır. Bizim birçok tarihi ve kültürel benzerliklerimiz ve ortak noktamız vardır. Bizde 40 yıl buyunca birçok darbe ve terör olayı yaşadık ve yaşamaktayız. Bundan çok zarar gördük. Bu nedenle biz, demokrasinin, iyi nizamın ve barışın değerini başka milletlerden çok daha iyi anlarız” diye konuştu.