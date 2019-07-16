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Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

16 Temmuz 2019 Salı 17:13
Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat ofisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Afganistan ve Türkiye milli marşları okunurken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyük gelişmeler kaydettiğini ve kendisine telkin edilen ve dayatılan bütün sınırlandırılmaları yırtıp attığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin enerjisini ve istiklalini almaya yönelik bir oluşum olduğunu ifade eden Çınar, örgütün tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Çınar, FETÖ ile mücadelede verdiği destekten ötürü Afganistan devletine ve halkına teşekkür etti.

Herat Asya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Nasir Ahmed Serveri de Türkiye ve Afganistan ilişkilerinin derinliği ve önemine dikkat çekerek, Afgan gençlerinin Türkiye'yi kendilerine örnek almaları gerektiğini belirtti.

Serveri, 15 Temmuz'da Türk halkının gösterdiği gayret ve şecaatin her türlü takdirin ötesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda, 15 Temmuz'da yaşananları anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:13
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