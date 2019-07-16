Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Üniversitesi Kütüphanesi'nde "15 Temmuz Şehitleri Anma Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Serginin açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdul Jabbar Şeyhzade, Edebiyat Fakültesi Dekanı Abdulahad Sawab, Türkoloji Bölüm Başkanı Ziya Kayseri'nin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, hain FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin etki ve sonuçları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üç yıl önce de fotoğraf sergisi düzenlendiklerini anımsattı.

Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da akamete uğratılan darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

FETÖ'nün faaliyetlerinin Türkiye ayağında gereken adımların atıldığına işaret eden Alpay, ancak örgütün uluslararası arenada yıllardır faaliyette bulunması nedeniyle diğer ülkelerin de dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Tören, 15 Temmuz'u anlatan ve Farsçaya çevrilmiş çeşitli videoların gösterilmesiyle sona erdi.

Sergi, üç gün ziyarete açık kalacak.