Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunca gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, yaptığı konuşmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin planlayıcısı olduğunu, Gülen ve takipçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi planlayarak darbe yapmaya kalkıştıklarını söyledi.

FETÖ'cülerin ülkenin demokratik kurumlarını savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı askeri güç ve ölümcül silahlar kullanmaktan çekinmediklerini ifade eden Alpay, 251 kişinin şehit, binlerce vatandaşın yaralanmasına neden olduklarını belirtti.

Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Geriye baktığımızda bu çok acı deneyimden iki gurur vesilesi ortaya çıkmıştır. Birincisi; Türk halkının cesaret ve kararlılığıdır. Toplumun ve siyasi yelpazenin her kesiminden vatandaşlarımız darbecilere karşı sokağa dökülerek kendilerini korkusuzca silahların, tankların önüne atmış ve tarihi bir direniş ve dayanışma örneği sergileyerek, demokratik haklarını talep etmişlerdir. Türk milleti bir bütün olmuştur. İkincisi ise Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağını göstermiştir.''

Türkiye'nin, darbe girişiminin faili olan FETÖ ve milli güvenliği tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesinin, halkın da desteğiyle kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Alpay, FETÖ'nün on yıllar boyunca, okul ve dershanelerden başlayarak oluşturduğu karanlık şebekenin ve evvelce gerçekleştirdiği haince eylemlerin de değerlendirilmesi gerektiğini, her şeyin hayırsever bir eğitim girişimi kisvesi altında başladığını kaydetti.

Başkonsolos Alpay, tohumları atılan ve sonrasında kök salan FETÖ terör örgütünün, devletin kaynakları ve otoritesini örgüt çıkarları doğrultusunda kötüye kullanmak suretiyle ekonomik ve siyasi nüfuzunu güçlendirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgütün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını anlatan Alpay, dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelenin daha büyük önem kazandığını vurguladı.

- Maarif Vakfının çabaları

Alpay, FETÖ'nün dünya genelinde eğitim sektöründe yürüttüğü karanlık çalışmaların engellenmesi için Türkiye Maarif Vakfının dünyanın dört köşesinde aktif bir gayret içinde olduğunu, neticede 20'den fazla ülkenin, 110'u aşkın FETÖ mensubunu Türkiye'ye sınır dışı ettiğini, 36 ülkenin FETÖ'yle iltisaklı okul ve dil kurslarını sonlandırdığını ve 18 ülkenin de okulları Maarif Vakfına devrettiğini bildirdi.

Dost ve kardeş Afganistan'da "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfına Devrine Dair Mutabakat Zaptının'' 26 Şubat 2018'de imzalandığını ve 24 Nisan 2018'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Alpay, böylece geçmişte FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları adlı hükümet dışı kuruluş tarafından idare edilen ve mutabakat zaptında kayıtlı 12 devlet okulunun TMV'ye devrinin tamamlandığını söyledi.



Alpay, TMV Afganistan Direktörlüğünün, halihazırda 15 okulda 46'sı Türk, 550'den fazla eğitim personelini istihdam ettiğini, okullarda 4 bin 500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca da Afganistan ile Türkiye arasında yüzyıllara dayanan dostluk bağının olduğunu ve her iki ülkenin iyi ve kötü günlerinde birbirlerinin yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'de üç sene önce demokrasiyi ayak altına almak isteyenler tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasını kınayan ilk ülkenin Afganistan olduğunu hatırlatan Şuca, iki ülke arasındaki dostluğun ebedi olduğunu belirtti.



