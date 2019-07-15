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Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kabil'de anma töreni düzenlendi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:22
Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Türk kurumlarının eş güdümüyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, yaptığı konuşmada, FETÖ elebaşıları tarafından planlanan, örgütün ordu içine sızdırılmış mensupları tarafından Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün, Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu söyledi.

Bu saldırının, 250 kişinin şehit ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Ertuğrul, saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzerinin, Türkiye tarihinde görülmediğini belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, darbeyi gerçekleştirenlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve stratejik öneme sahip hükümet binalarını hedef aldığını, Ankara ve İstanbul'da darbe girişimini protesto eden yüzlerce sivilin vurularak öldürüldüğünü hatırlattı.

15 Temmuz'un, Türkiye'nin demokratik seçimle işbaşına gelmiş hükümetine ve Türk milletinin hür iradesine yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu dile getiren Ertuğrul, Türk halkının kararlılık ve dirayetiyle demokratik haklarına olan güçlü bağlılığının, Türkiye'yi ve komşularını yıllarca istikrarsızlaştırabilecek darbe girişiminin bertaraf edilmesini sağladığını vurguladı.

Ertuğrul, FETÖ'nün halen 160 ülkede binlerce okul, iş yeri, STK ve medya kuruluşuyla varlık göstermeye çalıştığını, örgütün küresel ekonomik ve siyasi etkisini derinleştirmeyi ve genişletmeyi amaçladıkça faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizdi.

- FETÖ'nün Afganistan'daki faaliyetleri

Afganistan'ın, FETÖ'nün hala faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olduğunu ve Afganistan hükümetinin FETÖ'nün yarattığı tehdidin farkında olduğuna dikkati çeken Ertuğrul, geçen üç yıl içinde Türkiye Devletinin temel önceliklerinden birini yurt içi ve dışında FETÖ'yle mücadelenin oluşturduğunu söyledi.

Ertuğrul, özellikle eğitim alanında FETÖ'ye karşı adımların mağduriyet yaratmasını engellemek amacıyla Türkiye Maarif Vakfının (TMV) dünya çapındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü, Afganistan dahil 18 ülkedeki FETÖ iltisaklı okulları devraldığını anlattı.

Ertuğrul, ''Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Çağ Eğitim (ATÇE) Kurumları adlı STK tarafından işletilen Afgan-Türk Okulları, gerçekte FETÖ örgütüne ve onun bağlantılı unsurlarına finansman sağlayan geniş bir ağın parçasıdır.'' dedi.

Geçen şubattan bu yana önce ATÇE'nin lağvedildiğini, ardından Cüzcan, Kandahar, Belh, Nangahar, Herat ve en son Kabil'deki okulların TMV'nin yeni yönetimine devrinin sağlandığını belirten Ertuğrul, ''TMV idaresindeki Afgan-Türk Maarif Okullarında yaşanan olumlu dönüşüme ve Türkiye’nin sözlerini yerine getirdiğine tanıklık ettikçe Türkiye'nin, Afganistan'ın eğitim sektörü, yükseköğretim ve burs alanları için sürdürdüğü angajmanın genişletilmesine ve derinleştirilmesine yönelik talebin de arttığını memnuniyetle görüyoruz.'' şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Anwar Sadat da Afganistan'ın 15 Temmuz darbe kalkışmasını ilk kınayan ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın ve Afganistan'ın da her daim Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Sadat, şunları kaydetti:

''Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk bağları, yüz yıllar öncesine dayanıyor ancak resmi olarak ilişkilerimiz Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Afganistan Kralı Amanullah Han ile başladı. Afganistan, böyle hain darbe kalkışmalarını yaşayan bir ülke. Bu nedenle demokrasinin değerini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin demokratik yollarla seçilen yönetimini destekliyoruz.''

Darbe kalkışması öncesinin ve nedenlerinin anlatıldığı panelle devam eden tören, AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Törene Sadat ve Ertuğrul'un yanı sıra Afganistan Göçmenler Bakanı Sayed Hüseyin Alimi Belhi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Türkiye Maarif Vakfı Asya-Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, Yunus Emre Enstitüsü Kabil Müdürü Abdullah Yeğin, Kabil'deki Türk askeri birliği komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:22
  1. .15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Afganistan

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