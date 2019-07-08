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Afganistan'da 125 öğrenci zehirlendi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
Afganistan'da 125 öğrenci zehirlendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 125 öğrenci zehirlendi.

Badahşan İl Eğitim Müdürü Abdul Sami Ebedyar, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Draim ilçesine bağlı Munci köyündeki kız lisesi öğrencilerinden 125'inin zehirlendiğini söyledi.

Zehirlenen öğrencilerden 75 öğrencinin durumunun iyi olmadığını ifade eden Ebedyar, öğrencilerin zehirlenme nedeninin henüz bilinmediğini, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
  1. Afganistan
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