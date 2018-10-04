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Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü!

Afganistan'da NATO bünyesinde görevli bir ABD askerinin operasyon sırasında öldüğü açıklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:18
Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü!

Afganistan'da, NATO bünyesinde görevli bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, ABD askerinin operasyon sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayın nerede yaşandığı henüz bilinmezken, yaşamını yitiren askerin kimliğinin gizli tutulduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:18
  1. ABD
  2. afgansitan

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