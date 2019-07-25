Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Küçükköy Şeytansofrası mevkiinde görülen minibüs dur ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu minibüs 1 kilometre ileride yol ortasında terk edilmiş vaziyette bulundu. İçerisinde yapılan kontrolde 21 erkek, 13 kadın ve 10 çocuk 44 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Minibüse el konularak yed-i emin otoparkına teslim edildi. Organizatör S.Ö. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.