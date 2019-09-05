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Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Estanikzey istifa etti

05 Eylül 2019 Perşembe 17:06
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Estanikzey istifa etti

KABİL (AA) - Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Masum Estanikzey görevinden istifa etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerince Nangarhar vilayetinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 sivilin öldürülmesi nedeniyle Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Masum Estanikzey'in istifasını kabul ettiğini söyledi.

Sivil ölümlerine yol açan operasyonların daha önceleri de düzenlendiğini ifade eden Gani, olayın ciddi takipçisi olacağını belirtti.

Gani, sivil ölümlerinin kabul edilemeyeceğinin vurguladı.

Afgan güvenlik güçlerinin Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda 4 sivil ölmüştü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:06
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