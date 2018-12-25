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Afganistan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki:- "Tezkere, Afganistan'a kan ve gözyaşı dışında hiçbir şey getirmeyecek. Bu günaha ortak olmayabiliriz"

25 Aralık 2018 Salı 18:42
Afganistan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Tezkere, Afganistan'a kan ve gözyaşı dışında hiçbir şey getirmeyecek. Bu günaha ortak olmayabiliriz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali için gerekli olan düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019'dan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülüyor.

Tezkere üzerinde HDP Grubu adına konuşan Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldıkları bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturmaya değinerek, "Düşüncelerine katılabiliriz veya katılmayabiliriz. Bu sözlerden bin kat ağırını söyleyenler bu ülkenin mahkemeleri tarafından 'düşüncelerini özgürce ifade etsin' diye serbest bırakıldı. 'Kanlarında yüzeceğiz' diyen bir mafya babasına bu ülkenin mahkemeleri beraat kararı verdi." dedi.

Tiryaki, düşünce ve ifade özgürlüğü meselesinin önemli bir konu olduğunu ve bu konuda her geçen gün geriye gidildiğini ileri sürdü. Açlık grevine katıldığı için tülbentli kadınların yaka paça parti binalarına girilerek gözaltına alındığını öne süren Tiryaki, "Tülbentlerine el konulan, başları açılan annelerle bizzat ben konuştum." ifadesini kullandı.

- "Cihatçı örgütler türedi"

Afganistan'ın tarihsel olarak Mezopotamya ile aynı kaderi yaşadığını, bütün tarihinin işgallerle geçtiğini ve Afgan topraklarının onlarca toplum tarafından işgal edildiğini dile getiren Tiryaki, "Sovyetlerin, Afganistan'a müdahalesinden sonra ülke korkunç bir kıyım sarmalına girdi. Bundan sonra onlarca cihatçı örgüt türedi. Bu cihatçılara NATO, ABD ve Batılılar bir biçimde destek verdiler. Bugün bütün dünyaya yayılan cihatçı örgütlerin belki de temeli Afganistan'da atıldı." şeklinde konuştu.

ABD'de 11 Eylül saldırısıyla birlikte Afganistan'da yeni bir tarihsel sürecin yaşandığına işaret eden Tiryaki, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'a çok büyük bir operasyon başlattığını söyledi.

Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan geçen 17 yıl içerisinde rejim değişikliği dışında ne yaşandı? Taliban gitti yerine başka bir rejim geldi. Bu uluslararası örgütler, koalisyon güçleri ve NATO Afganistan'a kan ve gözyaşı dışında ne götürdü? Hiçbir şey. Şimdi Afganistan'da sizce kim yaşamak ister?

ABD'nin, Afganistan'a müdahalesine AKP'li hiç kimse bir şey demiyor. Hatta NATO'da ABD ile birlikte operasyona katılmamızı da normal karşılıyor ama aynı hükümet ABD'nin Suriye'de olmasını istemiyor. Burada bir çelişki yok mu? ABD, Afganistan'da iyi de Suriye'de mi kötü? Eğer Afganistan'da bir emperyalist müdahale yoksa niye Suriye'de emperyalist müdahale olsun. ABD, Suriye'den çekiliyor diye milyonlarca insan seviniyor. Peki aynı insanlara soralım; Afganistan'da asker bulunmasına da aynı tepkiyi gösteriyor musunuz? Sonra da sizin gibi düşünmeyen bizim gibilere 'Siz antiemperyalist değilsiniz' diyorsunuz."

Tiryaki, Afganistan'da operasyonlar ve savaş nedeniyle yaklaşık 5 milyon 700 bin Afgan'ın ülkesini terk ettiğini, bunların büyük bir bölümünün Pakistan ve İran'ın varoşlarında yaşadığını, 170 bin Afgan'ın da Türkiye'ye gelerek Birleşmiş Milletlere (BM) başvurduğunu söyledi.

Türkiye'nin Batı ülkelerinden gelenlere mültecilik hakkı tanıdığını fakat doğusundaki ülkelerden gelenlere mültecilik hakkı tanımadığını belirten Tiryaki, "Üçüncü bir ülkeye gitmesi için kolaylık göstermek bir yana bunları kendi ülkesine göndermeye çalışıyoruz. Nisan ayından bugüne beş binin üzerinde Afganlının ülkesine iade edildiği söyleniyor. Uluslararası Af Örgütünün açıkladığı rakam var. Gözaltında tutulan iki bin Afganlının olduğu söyleniyor. Onları da geri göndermeye çalışıyoruz." dedi.

Tezkereye "hayır" oyu vereceklerini ifade eden Tiryaki, "Tezkereye 'evet' dersek utanç tablosuna katkı sunmuş olacağız. Meclisin tezkereye 'hayır' demesini istiyoruz. Tezkere, Afganistan'a kan ve gözyaşı dışında hiçbir şey getirmeyecek. Bu günaha ortak olmayabiliriz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:42
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