Afganistan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Afganistan, Rusya ve ABD için sadece jeopolitik nedenden değil, petrol, kömür, doğal gaz ve diğer madenler nedeniyle hedef olan ülkedir. Küresel oyun kurucuları bu amaca ulaşmak için Taliban ve DEAŞ gibi örgütlerle savaşını sürdürüyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali için gerekli olan düzenlemeler konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri devam ediyor.

Tezkere üzerinde MHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Vahapoğlu, Türkiye ve Afganistan'ın emperyalist emeller peşinde koşan ülkelere karşı direnişinin devam ettiğini belirtti. Rusya ve ABD'nin bölge üzerindeki politikalarına değinen Vahapoğlu, "Afganistan, Rusya ve ABD için sadece jeopolitik nedenden değil, petrol, kömür, doğal gaz ve diğer madenler nedeniyle hedef olan ülkedir. Küresel oyun kurucuları bu amaca ulaşmak için Taliban ve DEAŞ gibi paravan örgütlerle savaşını sürdürüyor. Irak ve Suriye'den sürülecek DEAŞ'ın Afganistan'ı yurt edinme ihtimali göz ardı edilmemelidir." diye konuştu.

Vahapoğlu, Afgan halkına yardım etmek için bölgede görev yapan TSK personelinin, DEAŞ benzeri örgütlerin hedefi olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Türk askerinin, Afgan halkının refahı için orada bulunduğunu, bu nedenle tezkereyi desteklediklerini dile getiren Vahapoğlu, "TSK unsurları, dost ve kardeş Afgan halkının güvenliği için orada bulunuyor. Etnik kökeni ne olursa olsun halka eşit düzeyde yaklaşıyoruz. Afgan ordusunun yetiştirilmesine ciddi katkılar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Stratejik kuruluşların özelleştirilmesi olumsuz sonuçlar doğurur"

Vahapoğlu, günümüz şartlarında verimliliğin artması, yeni teknolojilerin ülkeye transferi ve devletin mali yükünün azaltılması gibi nedenlerle özelleştirme yapıldığını ancak stratejik tesisler için özelleştirme uygulamasının yanlış olduğunu savundu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Merkezi Müdürlüğünün tüm mal ve hizmet birimlerinin özelleştirme kapsamına alındığını anımsatan Vahapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tesis 50 yılı aşkın bir zaman içerisinde oluşmuş ve büyük bir tecrübeye sahiptir. Fabrikada fırtına obüsleri, gece ve gündüz görüş dürbünleri, dünyanın en yüksek ve en uzun süre dayanıklılığına sahip tank ve tırtıllı araç paletleri, Leopard 1 ve Leopard 2 tanklarının modernizasyonu gibi üretimler yapılmaktadır. Bu fabrikanın işletmesinin devri yasaya aykırıdır. Bu fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması TSK'de bir birliğin özelleştirilmesi anlamına da gelebilir. Bu kararın gözden geçirilmesini bekliyoruz."



