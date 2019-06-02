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Afganistan şiddetin gölgesinde bayrama hazırlanıyor

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı- Kabil sakinlerinden Rahmat Azizi:- "Her sene bir kere yaşadığımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarımızı yapıyoruz, bir yandan da terör saldırıları bizi endişelendiriyor"- Alışveriş için pazara gelen Nadia Asadi:- "Ramazan ayında da Kabil'in farklı bölgelerinde saldırılar olduğu için bir yandan da tedirginim. Bir terör saldırısı olmasından korkuyoruz"

02 Haziran 2019 Pazar 11:11
Afganistan şiddetin gölgesinde bayrama hazırlanıyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Sürekli terör saldırılarının yaşandığı ve ölüm haberlerinin geldiği Afganistan'da halk, şiddet olaylarına rağmen Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Bayram bitene kadar binlerce güvenlik görevlisinin görev başında olacağına işaret edilen açıklamada, vatandaşın şüpheli durumla karşılaşması halinde güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.

Açıklamada, vatandaşın huzur içinde bayramı geçirebilmesi için gerekli çabanın gösterileceği vurgulandı.

- Terör olaylarına rağmen alışveriş

Her gün ölüm ve terör olaylarının yaşandığı Afganistan'da halk, bayram alışverişi yapmak için sokaklara çıktı.

Afganistan'ın başkenti Kabil sokaklarında da şimdiden Ramazan Bayramı hazırlığı coşkusu yaşanmaya başladı.

Yoksulluğun had safhada olduğu ülkede halk, Kabil'in meşhur semt pazarlarından Lise-i Meryem'e akın etti.

Pazarda en çok kadın ve çocuk giysileri göze çarpıyor. İmkanı olan Afgan kadınları, ülkedeki şiddet ve terör olaylarına rağmen alışveriş yapıyor.

Hindistan, Çin ve Pakistan'dan getirilen parlak ve renkli kıyafetler, Afgan kadınlarından rağbet görüyor.

- "Bayram için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Bayram alışverişi için pazara gelen Rahmat Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyden önce barış istediklerini, savaştan bıktıklarını söyledi.

Afgan halkının huzuru hak ettiğini dile getiren Azizi, barış olursa istikrarın sağlanacağını belirtti.

Azizi, "Her sene bir kere yaşadığımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ancak bir yandan da terör saldırıları bizi endişelendiriyor." dedi.

- "Bir terör saldırısı olmasından korkuyoruz"

Pazara gelen Nadia Asadi de Kabil'de tüm olumsuzluklara rağmen bayram havası yaşandığını kaydetti.

Asadi, imkanları dahilinde alışveriş yapmak için pazara geldiğini anlatarak, "Hem kendime hem çocuklarıma bayram elbisesi bakmaya geldim. Ramazan ayında da Kabil'in farklı bölgelerinde saldırılar olduğu için bir yandan da tedirginim. Bir terör saldırısı olmasından korkuyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:11
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