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Afganistan Lapis Lazuli güzergahında ilk ihracatını yaptı

13 Aralık 2018 Perşembe 18:50
Afganistan Lapis Lazuli güzergahında ilk ihracatını yaptı

KABİL (AA) - Afganistan, Lapis Lazuli güzergahıyla Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye bağlandı.

İlk sevkiyatın gönderildiği, aynı zamanda güzergahın açılışının da yapıldığı Herat vilayetindeki törene Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ulaştırma Bakanı Hamid Tahmasi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Gani, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'ın ihracatçı ülke olması önündeki büyük bir engelin ortadan kalktığını belirterek, ülkenin bu şekilde farklı yollarla yurt dışına bağlandığını söyledi.

Gani, Lapis Lazuli güzergahının yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, eskilerde "Badahşan'ın lacivert taşı"nın bu güzergah üzerinden Hindistan ve Mısır'a gönderildiğini aktardı.

İhracat yolunun iş adamları için büyük bir fırsat yarattığını ve böylece ürünlerini kolayca ihraç edebileceğini dile getiren Eşref Gani, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarına teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da "Lapis Lazuli güzergahı, bölge ülkeleri için özellikle güvenlik anlamında çok önemlidir, çünkü güvenlik ve ekonomi birbirine bağlıdır." dedi.

Afganistan'ın bölgesel iş birliğine ihtiyacının olduğunu vurgulayan Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin Lapis Lazuli güzergahı projesini desteklediğini ifade etti.

Oğuzhan Ertuğrul, Türkiye ile Afganistan arasındaki iş birliğinin bölgesel iş birliği ile sınırlı olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından pamuk ipliği, kuru üzüm, karpuz tohumu ve susam yüklü 9 tır, Afganistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:50
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