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Afganistan kaçırılan 170 kişiyle ilgili açıklama yaptı!

Kunduz eyaletinde Taliban tarafından esir alınan 170 kişiden 149'u kurtarıldı. Afgan güvenlik güçlerinin diğer vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:55
Afganistan kaçırılan 170 kişiyle ilgili açıklama yaptı!

Afgan güvenlik güçleri bu sabah Taliban’nın kaçırdığı 170 kişinin 149’unu kurtardı. 

Bugün sabah saatlerinde Taliban militanları Kunduz eyaletindeki bir otobanda Başkent Kabil’e doğru giden 3 otobüsü durdurmuş içindekileri de esir almıştı. Afgan güvenlik güçleri düzenledikleri yıldırım operasyonuyla esirlerin 149’unu kurtardı. Yapılan açıklamada geri kalan 21 kışının kurtarılması için operasyonun devam ettirildiği bildirildi. 

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, Taliban’ın bayram tatili vesilesiyle memleketlerine dönenen hükumet ve güvenlik üyelerini aradığını bu yüzden otobüsleri çevirdiğini açıklamıştı. Kunduz Eyalet Meclisinin Başkanı Muhammed Yusuf Eyubi de Muradi'nin açıklamasını doğrulamıştı. 

Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani, bayram vesilesiyle Taliban'a ateşkes çağrısında bulunmuş ancak Taliban tarafından yanıt gelmemişti. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:55
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