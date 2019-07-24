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Afganistan İçi Diyalog Konferansı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı:- "Özbekistan, Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor ve yapılacak müzakerelerin başarılı olacağını umut ediyor”

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
Afganistan İçi Diyalog Konferansı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Özbek tarafının Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı toplantının Semerkant’ta yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbek tarafının Afganistan İçi Diyalog Konferansı kararlarını ve katılımcılarınca kabul edilen barışa ilişkin ortak bildiriyi desteklediği belirtildi.

Açıklamada, “Özbekistan tarafı Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor ve yapılacak müzakerelerin başarılı olacağını umut ediyor.” ifadesine yer verildi.

Semerkant’ta yapılacak toplantının kesin tarihinin Afganistan İçi Diyaloğun tüm katılımcılarıyla müzakere etmelerinin ardından açıklanacağı aktarıldı.

Daha önce Afgan ve Özbek basını Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı Afganistan İçi Diyalog Konferansı’nın bir sonraki toplantısının Semerkant'ta yapılacağını duyurulmuştu.

Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla 7-8 Temmuz’da Doha'da, "Afganistan İçi Diyalog Konferansı" düzenlenmişti. Konferansın ardından taraflar sivil ölümlerini azaltmak, ayrıca okul, hastane, pazar yerleri ve diğer kamuya açık yerlerin güvenliğini sağlamak için çaba gösterme konusunda anlaşmıştı.

- Özbekistan'ın Afganistan'da barışa yönelik girişimleri

Özbekistan, son yıllarda Afganistan'daki barış sürecinde aktif rol almaya başladı. Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için geçen yıl Taşkent'te 70 ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı "Uluslararası Afganistan Konferansı" düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ev sahipliğinde yapılan konferansın ardından Afganistan hükümeti ve Taliban arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelerin başlatılmasını, ülkedeki siyasi sürece Taliban'ın dahil edilmesini ve sağlanacak siyasi uzlaşmayla ülkede çatışmalara son verilmesini hedefleyen "Taşkent Deklarasyonu" imzalandı.

Taşkent'te ayrıca Orta Asya ülkeleri ile Afganistan arasındaki iş birliğinin yeni formatı "Orta Asya+Afganistan (C5+1)" dışişleri bakanlarının ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılımını organize etmek için Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığında bir heyetle Taşkent'te müzakerede bulunan Özbekistan, Afgan meselesinde önemli aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
  1. Afganistan
  2. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
  3. Özbekistan
  4. Semerkant

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