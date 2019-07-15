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Afganistan İçi Diyalog Konferansı

Afgan ve Özbek basını, Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılacağını duyurdu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
Afganistan İçi Diyalog Konferansı

TAŞKENT (AA) - Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı Afganistan İçi Diyalog Konferansı’nın bir sonraki toplantısının Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde yapılacağı belirtildi.

Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla geçen haftada Doha'da düzenlenen "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"nın ismi açıklanmayan bir katılımcısının Afganistan’ın "1TV News" televizyonuna yaptığı ve Özbek basınında da yer alan açıklamasına göre, konferansın bir sonraki toplantısı üç veya dört hafta sonra Semerkant’ta gerçekleştirilecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama gelmezken, haberlerde, Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile Afganistan'ın yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Halid Elmiy arasında bugünkü görüşmede, taraflar arasında yapılacak ortak etkinlikler ve gündem konularının ele alındığı bildirildi.

Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla 7-8 Temmuz’da Doha'da "Afganistan İçi Diyalog Konferansı" düzenlenmişti. Konferansın ardından taraflar sivil ölümlerini azaltmak, ayrıca okul, hastane, pazar yerleri ve diğer kamuya açık yerlerin güvenliğini sağlamak için çaba gösterme konusunda anlaşmıştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konferansın ardından yapılan açıklamada, Afganistan'da barışın tam olarak sağlanmasına yönelik Özbekistan'ın çabaları bundan sonra da sürdürmeye hazır olduğu kaydedilmişti.

- Özbekistan'ın Afganistan'da barışa yönelik girişimleri

Özbekistan, son yıllarda Afganistan'daki barış sürecinde aktif rol almaya başladı.Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için geçen yıl Taşkent'te 70 ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı "Uluslararası Afganistan Konferansı" düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ev sahipliğinde yapılan konferansın ardından Afganistan hükümeti ve Taliban arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelerin başlatılmasını, ülkedeki siyasi sürece Taliban'ın dahil edilmesini ve sağlanacak siyasi uzlaşmayla ülkede çatışmalara son verilmesini hedefleyen "Taşkent Deklarasyonu" imzalandı.

Taşkent'te ayrıca Orta Asya ülkeleri ile Afganistan arasındaki iş birliğinin yeni formatı "Orta Asya+Afganistan (C5+1)" dışişleri bakanlarının ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılımını organize etmek için Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığında bir heyetle Taşkent'te müzakerede bulunan Özbekistan, Afgan meselesinde önemli aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
  1. "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"
  2. Afganistan
  3. Özbekistan
  4. Semerkant

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