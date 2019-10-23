Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani istifa dilekçesini sundu Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani istifa etti.

Rabbani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini Eşref Gani'ye sunduğunu bildirdi. Görev süresince elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Rabbani, Gani yönetimindeki hükümetin "ayrımcılık politikasından memnun olmadığı" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığından istifanın kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Afganistan eski cumhurbaşkanlarından Burhanadddin Rabbani'nin oğlu Selahaddin Rabbani, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin rakibi Abdullah Abdullah'ı desteklemişti.

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