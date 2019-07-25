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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani:- "Terör tehdidi herkes için ortak bir tehdittir. Meşum terörle mücadele devam etmelidir"

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la görüştü

İSTANBUL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesini ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la görüşerek, terörle ortak mücadelenin sürmesi gerektiğini belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gani, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u başkent Kabil'de kabul etti.

Görüşmede, Afgan güvenlik güçlerinin savunma kapasitesinin artırılması ve iki ülkenin terör ve aşırılıkla mücadeledeki iş birliği ele alındı.

Afganistan'ın terörle mücadelede her gün yeni kurbanlar verdiğini söyleyen Gani, "Terör tehdidi herkes için ortak bir tehdittir. Meşum terörle mücadele devam etmelidir." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Taliban ile 2011'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak üzere barış müzakerelerini yürüten ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ve NATO yetkilileriyle görüşmek üzere Afganistan'ı ziyaret ediyor.

- Kabil'de 3 bombalı saldırı

Dunford'un ziyareti sırasında Afganistan'ın başkenti Kabil, sabah saatlerinde 3 ayrı bombalı saldırının hedefi olmuştu.

Saldırıların ilkinde bir intihar eylemcisinin Maden ve Petrol Bakanlığı personelini taşıyan minibüsü hedef aldığı, ikincisinin mayınlı saldırı olduğu, üçüncüsünde de bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği kaydedilmişti.

Saldırılarda biri çocuk, 5'i kadın toplam 11 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Taliban sadece bomba yüklü araç saldırısını üstlendi.




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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:37
  1. ABD
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