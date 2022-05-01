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Oruç Afganistan bugünü bayram ilan etti
Oruç

Afganistan bugünü bayram ilan etti

Afganistan, Ramazan hilalinin görüldüğünü ileri sürerek bugünün bayramın birinci günü olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:07:00 -
Afganistan bugünü bayram ilan etti

İslam Emirliği yönetimi Afganistan'da 1 Mayıs Pazar gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlayacaklarını ilan etti.

Yönetime bağlı Yüksek Mahkeme ve Hilal Gözetleme Komitesi tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada 1 Mayıs Pazar gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacağı ilan edildi.

Mepa News'in aktardığına göre, Yüksek Mahkeme tarafından yapılan ilk açıklamada hilalin görülmediği ve bayramın 2 Mayıs Pazartesi olarak kutlanacağı belirtilmiş ancak sonradan yapılan düzeltmede karar 1 Mayıs olarak güncellenmişti.

İslam Emirliği yönetiminin açıklamasının ardından Pakistan'a bağlı kabile bölgelerinden Kuzey Veziristan'daki yerel din adamları da hilalin görüldüğünü açıklayıp 1 Mayıs Pazar'ı Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlayacaklarını ifade ettiler.

Batı Afrika ülkesi Mali ve Nijerya'da da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 1 Mayıs Pazar olarak ilan edildi.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler ise bayramı 2 Mayıs Pazartesi gübü kutlayacak.

İslami sistemlerde Ramazan ayının bittiğini teyit etmek amacıyla hilal gözetlemesi yapılıyor. Ramazan ayının 29. günü hilal görülmesi durumunda ertesi gün bayram ilan ediliyor. Hilalin görülmemesi durumunda ise ay 30'a tamamlanıyor.

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