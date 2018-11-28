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Afganistan barış müzakereleri için 12 kişilik heyet kurdu

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ile barış müzakerelerini yürütmek için 12 kişiden oluşan "güçlü" bir heyet kurduklarını açıkladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25
Afganistan barış müzakereleri için 12 kişilik heyet kurdu

İsviçre'nin Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı"nda konuşan Gani, "Taliban'ın kadın haklarına da saygı göstererek demokratik ve katılımcı bir topluma katılmasını sağlayacak barış anlaşmasına ulaşmak" için heyet kurduklarını belirtti.

Gani, en önemli önceliklerinin ülkeye acilen barışı getirmek olduğunu vurgulayarak "Ülke genelindeki vatandaşlarımızla birkaç ay süren yoğun istişarelerin ardından, barış süreci için bir yol haritası belirlediğimizi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

12 kişilik "güçlü" heyetin kadın ve erkeklerden oluştuğunu aktaran Gani, "Barış anlaşması için gerekli organları ve mekanizmaları oluşturduk. Şimdi barış sürecinin bir sonraki bölümüne geçiyoruz." diye konuştu.

Gani, Afganistan'da barışın elitlerle değil ancak Afgan halkının katılımıyla sağlanacağını ifade ederek barış müzakerelerinin ilerlemesi için tüm Afgan toplumunu kapsayan 9 farklı gruptan oluşan bir de danışma kurulu oluşturduklarını belirtti.

Gelecek yıl yapılacak devlet başkanı seçimlerinin, barış müzakereleri için anahtar rol oynayacağına vurgu yapan Gani, barış önerilerinin koşulsuz ancak Afgan halkının kabulüne bağlı olduğunu kaydetti.

Cenevre'deki konferansın ikinci ve son gününde 70'ten fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı "Bakanlar Konferansı"nın ardından, Afganistan Devlet Başkanı Gani ve BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto basın toplantısı düzenleyecek.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran temsil ediyor.

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25
  1. Afganistan
  2. Eşref Gani

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