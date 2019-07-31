0553 313 94 23

Afganistan, bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor

Afganistan’da halk bağımsızlığın 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
Afganistan, bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor

Afganistan’da halk bağımsızlığın 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.


Terör sorununun sürdüğü Afganistan bugünlerde bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Afganistan’ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü başta başkent Kabil olmak üzere çeşitli şehirlerde etkinliklerle kutlanacak.


İngiltere’den 19 Ağustos 1919’da bağımsızlığını kazanan Afganistan’da kutlama hazırlıkları kapsamında başkent Kabil’de sokaklar ışıklandırıldı. Afganistan’a bağımsızlığını kazandıran Kral Emanullah Han’ın fotoğrafları meydanlara asıldı. Belediye memurları gece gündüz demeden 19 Ağustos için hazırlıklarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DHMİ Genel Müdüründen teşekkür mesajı
    1. DHMİ Genel Müdüründen teşekkür mesajı
    2. Belediyenin plajlara tebliğine tepki..
    3. "PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü"..
    4. Erzurum’da korkutan deprem
    5. "Boko Haram drone kullanıyor"
    6. Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
    7. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
    8. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
    9. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
    10. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
    11. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
    12. İran'dan rest! Sözler yerine..
    13. İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü
    14. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
    15. Küçücük bir delikten devasa acur..
    16. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
    17. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    18. TİKA Afganistan'da eğitimi..
    19. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    20. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    21. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    22. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    23. Almanya'da sapık papaza dava!
    24. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    25. Başkan Demir: “Samsun için var..
    26. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    27. Borsa ilk yarıda düştü
    28. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    29. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    30. AB'den Yunanistan'ın internet..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"