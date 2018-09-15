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Afganistam'da helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopter teknik arıza sonucu düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
Afganistam'da helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri helikopterin Farah'ın Bala Buluk ilçesinde kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığı kaydedildi.

Düşen helikopterin infilak ettiği ifade edilen açıklamada, kazada helikopterdeki 5 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, olayın araştırılması için teknik ekibinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların helikopteri vurarak düşürdüğü iddia edildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
  1. Afganistan
  2. Savunma Bakanlığı
  3. helikopter kazası

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